В Белгородской области задержали контрактника, расстрелявшего сослуживцев

Правильно сделал, что пристрелил, но бежать на Украину - это зря!

Надежда Белугина

Бывает слово жжёт сильнее пули. Не выдержал, надо разобраться, конечно. Осознание, что придёт наказание, наступает позже. Сначала кровь ударяет в голову, вызывая всплеск эмоций под которыми и действует человек.