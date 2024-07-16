Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Почему азиатов так не режут.. Технически, значит, возможно, приказа не былоКто к нам едет с ...
  • Светлана Зуева
    🤣🤣🤣🤣👍Как украинские ве...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Мне тоже звонили просили угнать апл обещали 10 лямов и пачпорт в хермании выслали фото 10 лямов и паспорта а я высла...Как украинские ве...

В Белгородской области задержали контрактника, расстрелявшего сослуживцев

В Белгородской области задержали контрактника, расстрелявшего сослуживцев

По предварительной информации, дезертир намеревался покинуть страну и перейти на сторону противника.28-летний житель Чебоксар Алексей Журавлёв открыл стрельбу по сослуживцам из пулемёта Калашникова на территории воинской части в Грайворонском районе Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Васильев
Правильно сделал, что пристрелил, но бежать на Украину - это зря!
Ответить
15 час.
Надежда Белугина
Бывает слово жжёт сильнее пули. Не выдержал,  надо разобраться, конечно. Осознание, что придёт наказание, наступает позже. Сначала кровь ударяет в голову, вызывая всплеск эмоций под которыми и действует человек.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх