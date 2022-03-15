Закон и Порядок

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Гиперзвук доносит информацию надёжнее и гораздо убедительнее!

Гиперзвук доносит информацию надёжнее и гораздо убедительнее!

Российское Минобороны в лице генерала Конашенкова предупредило иностранных наёмников: повезёт, если уголовным сроком отделаетесь в России.

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