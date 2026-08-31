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Жители Подмосковья жалуются на соседа со свирепыми псами без намордников

Жители Подмосковья жалуются на соседа со свирепыми псами без намордников

РЕН ТВ В подмосковных Химках домашние псы установили во дворе свои правила прогулки. Соседи стараются обходить их стороной, чтобы не нарваться на клыки.

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