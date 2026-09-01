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Синоптик Варакин: бабьего лета в Москве до 13 сентября не ожидается

Синоптик Варакин: бабьего лета в Москве до 13 сентября не ожидается

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, что в Москве и Подмосковье как минимум до 13 сентября бабьего лета не ожидается, а возможные периоды осеннего тепла в этом году могут оказаться непродолжительными.

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