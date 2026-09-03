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Царьград

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Рубио раскрыл истинную подоплеку визита главы ЦРУ в Москву

Рубио раскрыл истинную подоплеку визита главы ЦРУ в Москву

Рассказываем, чего на самом деле хочет Вашингтон. Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу, который вызвал широкий резонанс в мировых СМИ, не был спонтанным жестом или попыткой тайных переговоров "вне протокола".

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