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Антифашист

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Советник президента РФ признал отток капитала из страны

Советник президента РФ признал отток капитала из страны

Россия, несмотря на положительные реальные ставки в экономике, продолжает сталкиваться с оттоком капитала на фоне санкционного давления со стороны Запада.

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