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На глазах прохожих в Симферополе живодеры сбросили с Петровских собаку

На глазах прохожих в Симферополе живодеры сбросили с Петровских собаку

На глазах прохожих в Симферополе живодеры сбросили с Петровских собаку. Как рассказал владелец симферопольского приюта «Лабрадом» Дмитрий Фролов, бедолага чудом выжила, ведь высота там немаленькая – около 30 метров! Псу повезло, что рядом гуляли ребята, которые сразу же отвезли его волонтерам, а те … .

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