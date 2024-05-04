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«Хетафе» хочет сохранить Гринвуда. «МЮ» хочет продать игрока, но готов рассмотреть новую аренду

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» и «Хетафе» начали переговоры о новой аренде англичанина.

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