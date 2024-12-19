На Западе заявили о готовности Европы подстроиться под Трампа в вопросе Украины

Европейские страны перестроятся под планы избранного президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине, так как они не имеют достаточного количества ресурсов для самостоятельной поддержки Киева.
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