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Царьград

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Noticias: В Венесуэле 6 сентября разбился самолет с семью людьми

Noticias: В Венесуэле 6 сентября разбился самолет с семью людьми

6 сентября в Венесуэле разбился самолет Partenavia P.68 с семью пассажирами, включая бизнесменов Доминго и Гильермо Амаро Чакон и модель Софию Комар.

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