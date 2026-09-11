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ФедералПресс

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162 южноуральца поедут на Международный фестиваль молодежи

162 южноуральца поедут на Международный фестиваль молодежи

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября, ФедералПресс. Делегация Челябинской области отправилась на Международный фестиваль молодежи – 2026, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

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