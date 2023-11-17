Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Видео: В Смоленске участники ТОСов благоустраивают территории

Видео: В Смоленске участники ТОСов благоустраивают территории

Энтузиасты общего дела. На протяжении уже нескольких лет территориальные общественные самоуправления города и сельских поселений реализуют проекты по благоустройству улиц, детских площадок, парковых зон и мест отдыха.

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