Автор инициативы о налоге на бездетность Зубец заявил о поступающих угрозах

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, предложивший ввести в стране налог на бездетность, заявил о поступающих в его адрес угрозах.
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