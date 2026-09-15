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Тепло без хлопот: в Алтайском крае продолжается социальная догазификация домовладений

Тепло без хлопот: в Алтайском крае продолжается социальная догазификация домовладений

Социальная газификация изменила жизнь многих жителей сельских районов. Теперь зимние утра начинаются с комфортного тепла вместо походов за дровами и углем на морозе, а расходы на отопление стали в несколько раз меньше.

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