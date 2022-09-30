Никита Михалков попросил об отсрочке от мобилизации для кинематографистов, задействованных в общественно значимых проектах

Кинорежиссер и глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков попросил об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников, задействованных в общественно значимых кинопроектах.
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