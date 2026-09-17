Молодежь стала чаще покупать книги на маркетплейсах: топ-лидеры 2026

Специалисты Института культуры и молодёжной политики НГПУ изучили ситуацию на книжном рынке в 2024–2026 годах и пришли к выводу, что интерес к литературе у молодого поколения не угас.
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