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«Апуш» студиясе иҗат төркемнәренә өстәмә рәвештә яңа балалар җыюы турында игълан итә

«Апуш» студиясе иҗат төркемнәренә өстәмә рәвештә яңа балалар җыюы турында игълан итә

«Апуш» татар балалар театр студиясе 5 яшьтән 15 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә кастинглар игълан итә.

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