На «ТранспортФесте» в Петербурге пройдет ярмарка вакансий

С 22 по 24 мая Масштабный проект трамвайной линии «Славянка» в четвертый раз участвует в Международном транспортном фестивале «ТранспортФест», который проходит в Петербурге с 22 по 24 мая в честь Дня города.
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