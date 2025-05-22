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Петербургский дневник

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На «ТранспортФесте» в Петербурге пройдет ярмарка вакансий

На «ТранспортФесте» в Петербурге пройдет ярмарка вакансий

С 22 по 24 мая Масштабный проект трамвайной линии «Славянка» в четвертый раз участвует в Международном транспортном фестивале «ТранспортФест», который проходит в Петербурге с 22 по 24 мая в честь Дня города.

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