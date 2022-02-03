В Литве обеспокоены прибытием танкера с СПГ в Калининград

Накануне в Калининград вернулась плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Кроме того, сообщается, что к побережью российского анклава в Европе движется СПГ-танкер из Камеруна со 168 млн.
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