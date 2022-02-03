Подробно о главном

10 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Запад перейдёт на очень "зеленую(Зеленскую?) энергетику"!:))) Самое очевидное - собрать щеневмерлых придурков, дать и...В Варшаве негодую...
  • Ваша Светлость
    Сидеть сисяну, не пересидеть...:))Новое уголовное д...
  • Meerflieger
    Красивая сказка... А тем временем народ в России мрёт по миллиону в год... И ковид тут большой роли не играет... При ...Не нравится нефть...

В Литве обеспокоены прибытием танкера с СПГ в Калининград

В Литве обеспокоены прибытием танкера с СПГ в Калининград

Накануне в Калининград вернулась плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Кроме того, сообщается, что к побережью российского анклава в Европе движется СПГ-танкер из Камеруна со 168 млн.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх