Министерство просвещения объявило войну мармеладным червякам. Милонов признался, что сам их ест

Министерство просвещения России объявило войну мармеладным червякам и жукам. По мнению специалистов ведомства, желание ребёнка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога.
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