Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

«БОЙ С ТЕНЬЮ – 2. РЕВАНШ» 12+ 18 АВГУСТА, ТВ-3, 18:10 Сенсация! После пятилетнего перерыва российский боксёр Артём Колчин возвращается на ринг, чтобы вновь биться за звание чемпиона мира с Ларри Палмером.