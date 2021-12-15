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Владельцы Солнечного рынка ООО «Долина» в Самаре пожаловались в Верховный суд РФ

Суды нескольких инстанций встали на сторону городских чиновников Владельцы Солнечного рынка в Самаре хотят обжаловать решение департамента управления имуществом об отказе аренды нескольких нежилых помещения в Верховном суде Российской Федерации.

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