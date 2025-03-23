Польша требует accountability от Зеленского за уничтожение курской группировки ВСУ Ирэн ОрлонскаяПольское издание Mysl Polska подвергло жесткой критике действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды в контексте полного разгрома «курской группировки» Вооружённых сил Украины.
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