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Польша требует accountability от Зеленского за уничтожение курской группировки ВСУ

Польша требует accountability от Зеленского за уничтожение курской группировки ВСУ

Польша требует accountability от Зеленского за уничтожение курской группировки ВСУ Ирэн ОрлонскаяПольское издание Mysl Polska подвергло жесткой критике действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды в контексте полного разгрома «курской группировки» Вооружённых сил Украины.

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