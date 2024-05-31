Орбан назвал украинский конфликт войной Запада с Россией посредством Киева

Украинский конфликт представляет собой войну Запада с Россией посредством Украины, не являющейся независимым государством, поэтому для мирного урегулирования нужны прямые переговоры России и США, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
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