Калмык: «Меня удивляет тот факт, что мы не видим никакой программы экономического роста»

В своем недавнем выступлении в телепрограмме Putrea a Patra бывший министр экономики и экс-директор Национального агентства по регулированию энергетики Октавиан Калмык затронул вопрос об экономической ситуации в Республике Молдова.
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