Россияне оценили выгоду ипотеки

Лишь 9,7 процента россиян считают, что стоит брать ипотеку по текущим ставкам. Выгоду условий ипотечных кредитов россияне оценили в ходе опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого публикует «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии