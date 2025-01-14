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Россияне оценили выгоду ипотеки

Россияне оценили выгоду ипотеки

Лишь 9,7 процента россиян считают, что стоит брать ипотеку по текущим ставкам. Выгоду условий ипотечных кредитов россияне оценили в ходе опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого публикует «Газета.

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