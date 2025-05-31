Депутат Государственной думы Михаил Шеремет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому ознакомиться с произведением Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы осознать причины своего морального падения.
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