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WADA снизило контроль за РУСАДА и российскими спортсменами в 2022 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о снижении контроля за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими спортсменами в 2022 году.

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