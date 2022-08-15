LUXOR — Минор | Премьера трека, 2022

Добавить трек к себе: http://zionmusic.store/luxorminor Текст песни: твои слезы не скроют темные дворы твои глаза самое светлое что я когда то видел ночи летят у пьяниц и барыг но когда ты плачешь ночи самые длинные я не хотел красиво врать чтобы ты верила и снова мой недоступен абонент у тебя паника бокалы в пол истерика и так же медленно сгорает тонкий kent - она вино любит больше чем голоса подруг и как домино не понять зачем рушит все вокруг она вино любит больше чем голоса подруг мне ясно без слов никаких проблем я тебе не друг ведь она минор - больше никого не подпускаешь близко не прощаясь убегаешь по-английски но мне опять не дозвониться это рандом или принцип твои письма словно птицы улетят туда где меня не достать твоим сигналам туда где ты хотела взять но было мало твои телки обсудят в чате все проблемы но в чем тут дело если - она вино любит больше чем голоса подруг и как домино не понять зачем рушит все вокруг она вино любит больше чем голоса подруг мне ясно без слов никаких проблем я тебе не друг ведь она минор Организация концертов: +7 925 1000 800, booking@zionmusic.