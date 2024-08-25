Финансовые мотивы захвата ИК-19: Как Украина связана с резней в Волгоградской области? Ирэн ОрлонскаяЗахватчики ИК-19 в Волгоградской области могли действовать не только по идеологическим, но и по финансовым мотивам, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.
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