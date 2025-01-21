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Макрон против Трампа: конфликты и стратегии на мировой арене

Макрон против Трампа: конфликты и стратегии на мировой арене

Сенатор Алексей Пушков критикует Эммануэля Макрона за оппозицию Дональду Трампу. Макрон призывает увеличить вооруженные силы Франции.

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