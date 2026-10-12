Четыре ключевых показателя спермограммы, которые решают судьбу вашего будущего отцовства

Представьте: вы и ваша партнерша мечтаете о ребенке, но зачатие не происходит. Первым делом врачи отправляют мужчину на спермограмму — анализ, который может стать ключом к разгадке.
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