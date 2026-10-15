ЕС вошел в санкционный раж: В «черные списки» включают оптом В 22-й пакет рестрикций вошли россияне, имеющие хоть какое-то отношение к ВПК или участвовавшие в выборах в новых регионах Евгений Берсенев Фото: IMAGO/Christian Ohde / www.
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класс я в этом году отдыхала в Крыму и собираюсь поехать на следующий год. Куда обратится чтобы включили в санкционные списки? Слишком много там хороших людей