В Свердловской области подпольная майнинговая ферма украла электричества на 1,16 миллиона рублей

Нарушители закона не знали, что перегруз энергооборудования не останется незамеченнымВ городе Сысерти Свердловской области сотрудники свердловского филиала "Россети Урал" обнаружили подпольную майнинговую ферму, сообщает пресс-служба энергокомпании.
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