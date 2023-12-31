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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. У Мэттьюса 29 голов

Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. У Мэттьюса 29 голов

Форвард «Тампы» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (1:5).

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