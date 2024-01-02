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Galaxy Unpacked 2024 состоится 17 января — теперь, официально Слухи подтвердились: Samsung...

Galaxy Unpacked 2024 состоится 17 января — теперь, официально Слухи подтвердились: Samsung...

Galaxy Unpacked 2024 состоится 17 января — теперь, официальноСлухи подтвердились: Samsung официально объявила о проведении Galaxy Unpacked 2024, на котором, как ожидается, будут представлены Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra.

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