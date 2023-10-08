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Театр абсурда

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Нынешние российские релоканты — не белая эмиграция

Нынешние российские релоканты — не белая эмиграция

В «Российской газете» вышла статья писателя Павла Басинского, в которой он предлагает примириться деятелям русской культуры, которые уехали из страны и выступили против России в конфликте на Украине, и тем, кто остался на Родине и поддерживает свой народ и свою армию.

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