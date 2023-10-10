Опубликована полная расшифровка переговоров пилотов, посадивших самолёт в поле

Пилоты "Уральских авиалиний" эмоционально восприняли отказ гидросистемы.Полную расшифровку переговоров пилотов лайнера А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", которые посадили самолёт в пшеничном поле в Новосибирской области, опубликовал телеграм-канал "Авиаторщина".
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