Мужчина располнел до 102 килограммов, чтобы избежать службы в армии

Южнокореец, который был признан годным к армейской службе в 2017 году, перед заключительным осмотром намеренно набрал вес до 102,3 килограмма, удвоив потребление пищи и выпивая много воды, сообщает koreaherald .
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