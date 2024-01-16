Как говорил один старый еврей: жена – это счастье, которое с годами становится полным

Баба Варя уже не могла быстро произнести "низкий уровень социальной ответственности", поэтому по привычке крикнула молодой соседке:- Шалава! Мама-Вовочке:— Садись, и расскажи нам какую-нибуть забавную историю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии