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Приколисты

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Как говорил один старый еврей: жена – это счастье, которое с годами становится полным

Как говорил один старый еврей: жена – это счастье, которое с годами становится полным

Баба Варя уже не могла быстро произнести "низкий уровень социальной ответственности", поэтому по привычке крикнула молодой соседке:- Шалава! Мама-Вовочке:— Садись, и расскажи нам какую-нибуть забавную историю.

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