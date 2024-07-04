«Самый страшный шурави»: какого советского офицера больше всего боялись афганские «душманы»

«Чёрный майор» Борис Керимбаев в годы Афганской войны возглавлял «мусульманский» отряд спецназа. В кругах воинов-интернационалистов он стал легендарной личностью, а «душманы» боялись его как огня, называя «самым страшным шурави».
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