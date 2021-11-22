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ЭКВАТОР ДОСТИГНУТ, ПОЛОВИНА ПУТИ ПОЗАДИ.

ЭКВАТОР ДОСТИГНУТ, ПОЛОВИНА ПУТИ ПОЗАДИ.

В РПЛ завершился первый круг. Это значит, что можно подводить итоги не только 15-го тура, но и всей половины сезона.

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