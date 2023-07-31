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Кадейкин может восстановиться к сентябрю. Форварду СКА прооперировали колено в апреле

В апреле 29-летний игрок перенес операцию на колене после травмы, полученной в марте в серии плей-офф с «Авангардом», когда он выступал за «Салават Юлаев».

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