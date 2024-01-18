Битва за Авдеевку. Наши ворвались в город и с помощью МОНки оставили врага без дронов

Генерал ВСУ Тарнавский сообщил, что ВС РФ только готовятся штурмовать укрепрайон «На Авдеевском направлении продолжаются активные боевые действия в Степовом, южнее и юго-западнее очистных сооружений и в СТ «Ивушка 2».
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