Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • айрат
    Пи...ц вам жидохохлы! Смазывать  грязные пятки салом и на историческую родину, в цахал, там вас очень не хватает!Битва за Авдеевку...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А грохнут зеленарика почти не больно. Как грохнули жЫда гитлера. Возможно, - простой табуреткой . На которой найдут о...Слово чушпана
  • Авас Анекак
    повесить всех пригрели мразот обули накормилиЛибералы так стар...

Битва за Авдеевку. Наши ворвались в город и с помощью МОНки оставили врага без дронов

Битва за Авдеевку. Наши ворвались в город и с помощью МОНки оставили врага без дронов

Генерал ВСУ Тарнавский сообщил, что ВС РФ только готовятся штурмовать укрепрайон «На Авдеевском направлении продолжаются активные боевые действия в Степовом, южнее и юго-западнее очистных сооружений и в СТ «Ивушка 2».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
а
айрат
Пи...ц вам жидохохлы! Смазывать  грязные пятки салом и на историческую родину, в цахал, там вас очень не хватает!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх