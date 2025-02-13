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Сироту нашли мёртвой после получения квартиры. Убийцу искали 10 лет - "жил, от следствия не скрывался"

Сироту нашли мёртвой после получения квартиры. Убийцу искали 10 лет - "жил, от следствия не скрывался"

Сирота Наталья Асиянова получила квартиру, и через несколько месяцев пропала, а затем её нашли мёртвой.

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