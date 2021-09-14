ЛДПР: Томску грозит коммунальная катастрофа

АртемПолитикаЛДПР: Томску грозит коммунальная катастрофаИзнос водопроводных сетей в Томске достиг критического уровня — 92 %, а канализационных сетей – 68 %.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев..прожжённый популист с тридцатилетним стажем...играет на самых низменных человеческих чувствах..Владимир EвтушенкоЛжёт нагло падаль про Томск и его службы. В любом городе изношены коммуникации, но не на 92%. Нет такого в Томске.Виктор МихайловичПРЯМ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ?РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛ?МВмихаил валеевПусть ЛДПР идёт мочить сапоги в Индийском океане!хохлошумерА где бабки от газа?Валерий ВавиловА ты у ГАЗа и спроси.хохлошумерПридется...НШНина ШалеваЖириновского давно нужно гнать из Госдумы, да и партию закрывать тоже из-за семейства Жириновских!!!!!Комментировать
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