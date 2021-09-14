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ЛДПР: Томску грозит коммунальная катастрофа

ЛДПР: Томску грозит коммунальная катастрофа

Износ водопроводных сетей в Томске достиг критического уровня — 92 %, а канализационных сетей – 68 %.

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Сергей Федосеев
..прожжённый популист с тридцатилетним стажем...играет на самых низменных человеческих чувствах..
Владимир Eвтушенко
Лжёт нагло падаль про Томск и его службы. В любом городе изношены коммуникации, но не на 92%. Нет такого в Томске.
Виктор Михайлович
ПРЯМ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ?РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛ?
михаил валеев
Пусть ЛДПР идёт мочить сапоги в Индийском океане!
хохлошумер
А где бабки от газа?
Валерий Вавилов
А ты у ГАЗа и спроси.
хохлошумер
Придется...
Нина Шалева
Жириновского давно нужно гнать из Госдумы, да и партию закрывать тоже из-за семейства Жириновских!!!!!

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