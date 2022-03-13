Зинджирли (Турция) Невзрачная примитивная хеттская кладка из рваного камня. Возможно, ранее выглядела более привлекательно, поскольку, по некоторой информации, археологи вывезли отсюда в музею плиты облицовки с традиционными хеттскими барельефами.