Тайная доктрина

1 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Pedan
    Должен возразить - крест пришёл в христианство не как символ умерщвления, а как символ жизни. Крестом издревле обозна...Крест - оружие ка...
  • Юрий Ильинов
    Благодарю.Не хватает щелчка...
  • Юрий Ильинов
    Благодарю.Умирают ли от сме...

Зинджирли (Турция)

Зинджирли (Турция)

Зинджирли (Турция) Невзрачная примитивная хеттская кладка из рваного камня. Возможно, ранее выглядела более привлекательно, поскольку, по некоторой информации, археологи вывезли отсюда в музею плиты облицовки с традиционными хеттскими барельефами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх