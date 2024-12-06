Русская весна
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Русская весна

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Уроженец Азербайджана, жестоко избивший участника СВО, умер в СИЗО (ВИДЕО)

Уроженец Азербайджана, жестоко избивший участника СВО, умер в СИЗО (ВИДЕО)

Уроженец Азербайджана, жестоко избивший участника СВО, умер в СИЗО. В октябре в Волжском Волгоградской области Микаил Айдын оглы Разаков вместе с другом Никитой Ларичкиным жестоко избили двоих прохожих, один из которых вернулся с СВО.

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Комментарии
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Константин Самарин
Земля ему стекловатой
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10 час.
Eduard
Туда ему и дорога!
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10 час.
Eduard
П ржи выкли нос сувать в чужие дела.Причем вмегда забывают как на Украине начиналось,кого убили,зеленкой заливали.Не хотят вспоминать,всё &quot;россияне виноваты&quot;! Зажрались свиньи!
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10 час.

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