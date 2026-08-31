Минцифры предложило выделить IP-адреса в отдельные подсети

Министерство цифрового развития предложило хостинг-провайдерам выделить IP-адреса белого списка в отдельные подсети для устранения из них сайтов с запрещенным в РФ контентом и VPN-сервисами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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