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Царьград

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Минцифры предложило выделить IP-адреса в отдельные подсети

Минцифры предложило выделить IP-адреса в отдельные подсети

Министерство цифрового развития предложило хостинг-провайдерам выделить IP-адреса белого списка в отдельные подсети для устранения из них сайтов с запрещенным в РФ контентом и VPN-сервисами.

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