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Не только о футболе

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«Зенит» уступил «Динамо», «Спартак» победил «Локо», «ПСЖ» – чемпион, 1200 очков Месси, Овечкин вылетел из плей-офф, хет-трик Ничушкина и другие новости

«Зенит» уступил «Динамо», «Спартак» победил «Локо», «ПСЖ» – чемпион, 1200 очков Месси, Овечкин вылетел из плей-офф, хет-трик Ничушкина и другие новости

1. «Зенит» в гостях уступил «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир РПЛ и может утратить первое место в понедельник.

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Комментарии
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Александр Денисов
Семак: я устал и меня мои легионеры не слушаются. Они выходят на поле мячик попинать за эту зарплату.
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13 час.

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